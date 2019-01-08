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Ювентус відповів відмовою трьом топ-клубам щодо трансферу Дибали – туринці вимагають за гравця неймовірну суму

12:49 1323 Читать на русском
Ювентус відповів відмовою трьом топ-клубам щодо трансферу Дибали – туринці вимагають за гравця неймовірну суму
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Ювентус відхилив усі пропозиції, пропозиції, які отримав щодо можливого продажу нападника Пауло Дибали.

Італійський клуб отримав запити щодо продажу аргентинця від трьох потенційних покупців, серед яких Парі Сен-Жермен, Баварія і Манчестер Сіті, повідомляє Tuttosport.

За інформацією видання, туринський клуб на всі пропозиції відповів відмовою. Зазначається, що Ювентус готовий продати Дибалу не менше ніж за 100 млн євро.

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25-річний аргентинець виступає за туринський клуб з 2015 року і за цей час встиг завоювати з командою сім трофеїв, серед яких три титули чемпіона Італії, три Кубка і один Суперкубок країни.

У нинішньому сезоні Дибала взяв участь в 17 матчах Серії А, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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