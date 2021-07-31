Ювентус відпустив 22-річного Фработту в команду Еусебіо Ді Франческо на правах річної оренди. Влітку 2022-го у "мастифів" буде можливість остаточно придбати права на футболіста, а Юве збереже опцію зворотного викупу, інформує офіційний сайт Верони.

"Нехай купить собі пов'язку на ринку і грає десь на вулиці", – Аллегрі категоричний у виборі капітана Ювентуса

Вихованець Болоньї перебрався в Турин у 2019-му та в дебютному сезоні став чемпіоном Італії. У минулій кампанії Фработта зі "Старою синьйорою" завоював Кубок країни, обігравши у фіналі Аталанту Руслана Маліновського.

У Серії А 2020/21 Джанлука вийшов на поле 15 разів та записав до свого активу 1 гольовий пас.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо