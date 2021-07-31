Ювентус отпустил 22-летнего Фработту в команду Эусебио Ди Франческо на правах годичной аренды. Летом 2022-го у "мастифов" будет возможность окончательно приобрести права на футболиста, а Юве сохранит опцию обратного выкупа, информирует официальный сайт Вероны.

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Воспитанник Болоньи перебрался в Турин в 2019-м и в дебютном сезоне стал чемпионом Италии. В прошлом сезоне Фработта со "Старой синьорой" завоевал Кубок страны, обыграв в финале Аталанту Руслана Малиновского.

В Серии А 2020/21 Джанлука вышел на поле 15 раз и записал в свой актив 1 голевой пас.

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