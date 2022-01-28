Туринці узгодили всі деталі переходу Душана Влаховіча, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Фіорентина разом з бонусами може отримати за свого бомбардира 75 млн євро. Ювентус підготував для новачка чималу зарплатню – 7 млн євро на рік. Незабаром Влаховіч повинен прибути в Турин для медогляду і підписати довготривалий контракт.

До слова, у поточному сезоні Душан провів 24 матчі за Фіорентину, забив 20 голів і віддав 4 результативні передачі.

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