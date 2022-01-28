Туринцы согласовали все детали перехода Душана Влаховича, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Фиорентина вместе с бонусами может получить за своего бомбардира 75 млн евро. Ювентус подготовил для новичка немалую зарплату – 7 млн евро в год. Вскоре Влахович должен прибыть в Турин для медосмотра и подписать долгосрочный контракт.

К слову, в текущем сезоне Душан провел 24 матча за Фиорентину, забил 20 голов и отдал 4 результативных передачи.

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