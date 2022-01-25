Прощання Душана Влаховіча з Фіорентиною вийде не надто приємним. Тіфозі "фіалок" обурені рішенням форварда перейти в Ювентус.

Ювентус завершує трансфер 21-річного серба, за якого заплатить 60 млн євро. У послугах Душана Влаховіча були зацікавлені Арсенал і Мілан, але найкращий бомбардир Серії А (17 голів) обрав туринський клуб.

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Це рішення гравця прогнозовано розлютило фанатів Фіорентини, для яких Ювентус є головним ворогом. Вночі на вулицях Флоренції поблизу стадіону Артеміо Франкі з'явилися образиливі банери на адресу лідера "фіалок".

"Циганське лайно, охорона не врятує твоє життя", "Лише голів недостаньо, щоб здобути повагу", – йдеться на плакатах, адресованих Влаховічу. Це далеко не перший випадок, коли Фіорентина продає свого лідера саме в Ювентус. Раніше таким шляхом пішли, зокрема, Роберто Баджо, Федеріко Бернардескі та Федеріко К'єза.

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