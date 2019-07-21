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Ювентус став фаворитом у боротьбі за Роуза, – Mirror

11:45 280 Читать на русском
Ювентус став фаворитом у боротьбі за Роуза, – Mirror
Денні Роуз / Rex Features

Туринський Ювентус має найбільші шанси підписати оборонця лондонського Тоттенхема Денні Роуза.

"Стара синьйора" стала головним претендентом на трансфер опального гравця лондонців, повідомляє Mirror.

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Після відходу Кірана Тріпп'єра боси "шпор" дали зрозуміти Роузу, що він теж може іти з Тоттенхема. Зокрема, на нього не розраховує головний тренер Маурісіо Почеттіно, який не взяв лівого оборонця в азійське турне команди. Конкурентами Юве в боротьбі за досвідченого англійця є ПСЖ, Шальке і Ньюкасл.

У сезоні 2018/19 Денні Роуз провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 5 результативних передач. Він перебрався до Тоттенхема з Лідса влітку 2007 року.

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