Роуз запропонував свої послуги Барселоні, але отримав відмову

Світ — 21:50 1567
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Сенегал – Алжир: онлайн-трансляція фіналу КАН-2019
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УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22Україна — 20:24 4551
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Шахтар впевнено переміг Колос завдяки голам молодих талантівТовариські матчі — 19:55 3040
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Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблемаІспанія — 17:19 9543
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УЄФА заборонив Олександрії проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні Ніка – відома причинаЛіга Європи — 16:33 7792