Роуз запропонував свої послуги Барселоні, але отримав відмову

Захисник Тоттенхема Денні Роуз перебуває у пошуках нового клубу.

Англійський лівий оборонець цього міжсезоння запропонував свої послуги каталонський Барселоні, яка шукає конкурента для Жорді Альби, повідомляє Sport.es.

Тоттенхем виставив на трансфер Роуза та ще 2-х гравців

Керівництво каталонців розглянуло можливість трансферу та прийшло до висновку, що він буде не вигідний з економічної сторони, а на ринку є більш привабливі варіанти.

Раніше оборонець Денні Роуз заявив, що йому байдуже, чи залишиться він у Тоттенхемі на наступний сезон. Крім того, англієць постійно публічно критикує клуб.

Зауважимо, що у минулому сезоні 29-річний лівий захисник провів за "шпор" 37 поєдинків в усіх турнірах, де віддав 5 результативних передач.