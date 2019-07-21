Ювентус стал фаворитом в борьбе за Роуза, – Mirror

Туринский Ювентус имеет наибольшие шансы подписать защитника лондонского Тоттенхэма Дэнни Роуза.

"Старая синьора" стала главным претендентом на трансфер опального игрока лондонцев, сообщает Mirror.

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После ухода Кирана Триппьера боссы "шпор" дали понять Роузу, что он тоже может уходить из Тоттенхэма. В частности, на него не рассчитывает главный тренер Маурисио Почеттино, не взявший левого защитника в азиатское турне команды. Конкурентами Юве в борьбе за опытного англичанина являются ПСЖ, Шальке и Ньюкасл.

В сезоне 2018/19 Дэнни Роуз провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. Он перебрался в Тоттенхэма из Лидса летом 2007 года.

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