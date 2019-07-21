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Ювентус стал фаворитом в борьбе за Роуза, – Mirror

11:45 76 Читати українською
Ювентус стал фаворитом в борьбе за Роуза, – Mirror
Дэнни Роуз / Rex Features

Туринский Ювентус имеет наибольшие шансы подписать защитника лондонского Тоттенхэма Дэнни Роуза.

"Старая синьора" стала главным претендентом на трансфер опального игрока лондонцев, сообщает Mirror.

Роуз предложил свои услуги Барселоне, но получил отказ

После ухода Кирана Триппьера боссы "шпор" дали понять Роузу, что он тоже может уходить из Тоттенхэма. В частности, на него не рассчитывает главный тренер Маурисио Почеттино, не взявший левого защитника в азиатское турне команды. Конкурентами Юве в борьбе за опытного англичанина являются ПСЖ, Шальке и Ньюкасл.

В сезоне 2018/19 Дэнни Роуз провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. Он перебрался в Тоттенхэма из Лидса летом 2007 года.

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