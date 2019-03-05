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Ювентус начал переговоры с Гвардиолой, – Sport Mediaset

17:18 223 Читати українською
Ювентус начал переговоры с Гвардиолой, – Sport Mediaset
Хосеп Гвардиола и тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри / Фото AP

Ювентус попытается осуществить один из самых громких тренерских трансферов в истории.

Ювентус всерьез намерен пригласить действующего наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в туринский клуб, сообщает Sport.es со ссылкой на Sport Mediaset.

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Руководство "Старой Синьоры" уже провело встречу с представителями 48-летнего испанца.

Трансфер выглядит маловероятным, так как в Хосепа действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2021 с зарплатой 23 млн евро в год.

На втором месте в шорт-листе потенциальных тренеров Юве – Зинедин Зидан.

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Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Ювентус Ювентус Италия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Зинедин Зидан Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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