Ювентус начал переговоры с Гвардиолой, – Sport Mediaset

Ювентус попытается осуществить один из самых громких тренерских трансферов в истории.

Ювентус всерьез намерен пригласить действующего наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в туринский клуб, сообщает Sport.es со ссылкой на Sport Mediaset.

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Руководство "Старой Синьоры" уже провело встречу с представителями 48-летнего испанца.

Трансфер выглядит маловероятным, так как в Хосепа действующий контракт с "горожанами" рассчитан до лета 2021 с зарплатой 23 млн евро в год.

На втором месте в шорт-листе потенциальных тренеров Юве – Зинедин Зидан.

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