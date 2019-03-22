Ювентус розглядає варіант обміну Дибали на Салаха

Євро-2020 — 10:32 10387
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Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020
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Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020Євро-2020 — 08:00 17517
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Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили БілорусьЄвро-2020 — 21 бер 3310
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Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної ПортугаліїЗбірна України — 21 бер 3727
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Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 21 бер 4187