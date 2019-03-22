Ювентус розглядає варіант обміну Дибали на Салаха

Ювентус та Ліверпуль можуть здійснити гучний обмін нападниками.

Ювентус бажає влітку підписати Мохамеда Салаха і готовий запропонувати Дибалу як частину суми трансферу, повідомляє TMW.

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Єгиптянин вже знайомий з Серією А, погравши у складі Фіорентини та Роми. Передбачається, що Салах розглядається як альтернатива Федеріко К'єзі з Фіорентини.

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В цьому сезоні Мохамед у 41 матчі за Ліверпуль забив 20 голів і дев'ять разів асистував партнерам.