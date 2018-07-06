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Ювентус прокоментував чутки про трансфер Роналду

18:59 1147 Читать на русском
Ювентус прокоментував чутки про трансфер Роналду
Кріштіану Роналду / фото: ФК Реал

Ювентус не спростував інформацію про трансфер нападника Реала Кріштіану Роналду.

Через спекуляції у ЗМІ щодо переїзду Кріштіану Роналду в Турин, "Стара сеньйора", на прохання Національної комісії "Società e la Borsa" (італійська комісія з моніторингу Міланської фондової біржи. – прим. Футбол 24), зробила офіційну заяву, повідомляє AS.

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"На прохання Національної комісії, у зв'язку з новинами, які з'являються у ЗМІ, Ювентус зазначає, що під час трансферного вікна клуб оцінює різні ринкові можливості і буде своєчасно повідомляти інформацію щодо можливого завершення угод відповідно до законодавства", – йдеться у повідомленні клубу.

Передбачалося, що португальський форвард може стати гравцем Ювентуса вже в суботу, але наразі це малоймовірно.

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