Ювентус прокоментував чутки про трансфер Роналду

Ювентус не спростував інформацію про трансфер нападника Реала Кріштіану Роналду.

Через спекуляції у ЗМІ щодо переїзду Кріштіану Роналду в Турин, "Стара сеньйора", на прохання Національної комісії "Società e la Borsa" (італійська комісія з моніторингу Міланської фондової біржи. – прим. Футбол 24), зробила офіційну заяву, повідомляє AS.

Сенсаційний трансфер Роналду – як виглядає план Ювентуса і хто замінить Кріштіану в Реалі

"На прохання Національної комісії, у зв'язку з новинами, які з'являються у ЗМІ, Ювентус зазначає, що під час трансферного вікна клуб оцінює різні ринкові можливості і буде своєчасно повідомляти інформацію щодо можливого завершення угод відповідно до законодавства", – йдеться у повідомленні клубу.

Передбачалося, що португальський форвард може стати гравцем Ювентуса вже в суботу, але наразі це малоймовірно.