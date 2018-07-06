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Ювентус прокомментировал слухи о трансфере Роналду

18:59 148 Читати українською
Ювентус прокомментировал слухи о трансфере Роналду
Криштиану Роналду / фото: ФК Реал

Ювентус не опроверг информацию о трансфере нападающего Реала Криштиану Роналду.

Из-за спекуляций в СМИ касательно переезда Криштиану Роналду в Турин, "Старая сеньора", по просьбе Национальной комиссии "Società e la Borsa" (итальянская комиссия по мониторингу Миланской фондовой биржи. – прим. Футбол 24), сделала официальное заявление, сообщает AS.

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"По просьбе Национальной комиссии, в связи с новостями, которые появляются в СМИ, Ювентус отмечает, что во время трансферного окна клуб оценивает различные рыночные возможности и будет своевременно сообщать информацию о возможном завершении сделок в соответствии с законодательством", – говорится в сообщении клуба.

Предполагалось, что португальский форвард может стать игроком Ювентуса уже в субботу, но пока это кажется маловероятным.

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