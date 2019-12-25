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Ювентус планує прискорити обмін хавбеками з ПСЖ

10:22 478 Читать на русском
Ювентус планує прискорити обмін хавбеками з ПСЖ
Леандро Паредес / Le Parisien

Ювентус активізувався у перемовинах щодо трансферу хавбека ПСЖ Леандро Паредеса.

Ювентус планує прискорити обмін з ПСЖ хавбеками: до Парижа відправиться Емре Джан, а у зворотньому напрямку – Леандро Паредес, повідомляє La Stampa.

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Зазначається, що причиною активізації стала дискваліфікація Родріго Бентанкура, який отримав червону картку в матчі за Суперкубок Італії-2019.

Додамо, що Джан втратив місце у складі Ювентуса з приходом Мауріціо Саррі, відігравши лише 7 матчів у поточному сезоні. Паредес також не є основним гравцем парижан і провів 15 поєдинків, відзначишись одним асистом.

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