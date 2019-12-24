Ювентус запропонував Манчестер Юнайтед свого гравця з доплатою за Погба

Ювентус не відмовляється від намірів повернути хавбека Поля Погба до свого табору.

Ювентус проводить перемовини з Манчестер Юнайтед щодо трансферу лідера "червоних дияволів" Поля Погба, повідомляє Tuttosport.

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Туринці запропонували МЮ свого півзахисника Емре Джана і 60 млн євро. Такий бартер змусив замислитись босів Юнатед щодо продажу Поля, враховуючи його непрості стосунки за наставником команди. Нагадаємо, 26-річний француз раніше захищав кольори "старої синьйори" у 2012-2016 роках.

В поточному сезоні АПЛ Погба провів лише 6 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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