Ювентус після відставки Саррі може звільнити ще й спортивного директора

Туринський Ювентус, схоже, планує кадрову чистку в структурі керівництва клубу після не надто вдалих виступів у сезоні 2019/20.

Радикальні зміни в клубі можуть торкнутись спортивного директора туринців Фабіо Паратічі, повідомляє Gianluca di Marzio.

Ювентус офіційно звільнив Саррі

За інформацією джерела, Андреа Аньєллі проводить революцію в клубі. Першим на вихід пішов Мауріціо Саррі, чутки про відставку якого з'явились одразу після вильоту з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в цьому сезоні Ювентус став чемпіоном 9 раз поспіль, але вилетів з Ліги чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу від Ліона. Також туринці програли Суперкубок та Кубок Італії.

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