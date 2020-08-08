Ювентус после отставки Сарри может уволить еще и спортивного директора

Туринский Ювентус, похоже, планирует кадровую чистку в структуре руководства клуба после не слишком удачных выступлений в сезоне 2019/20.

Радикальные изменения в клубе могут коснуться спортивного директора туринцев Фабио Паратичи, сообщает Gianluca di Marzio.

Ювентус официально уволил Сарри

По информации источника, Андреа Аньелли проводит революцию в клубе. Первым на выход пошел Маурицио Сарри, слухи об отставке которого появились сразу после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, в этом сезоне Ювентус стал чемпионом 9 раз подряд, но вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала от Лиона. Также туринцы проиграли Суперкубок и Кубок Италии.

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