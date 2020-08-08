toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
МАУРИЦИО САРРИ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Ювентус после отставки Сарри может уволить еще и спортивного директора

16:44 - Читати українською
Ювентус после отставки Сарри может уволить еще и спортивного директора
Фабио Паратичи (справа) с президентом Ювентуса / Фото из открытых источников

Туринский Ювентус, похоже, планирует кадровую чистку в структуре руководства клуба после не слишком удачных выступлений в сезоне 2019/20.

Радикальные изменения в клубе могут коснуться спортивного директора туринцев Фабио Паратичи, сообщает Gianluca di Marzio.

Ювентус официально уволил Сарри

По информации источника, Андреа Аньелли проводит революцию в клубе. Первым на выход пошел Маурицио Сарри, слухи об отставке которого появились сразу после вылета из Лиги чемпионов.

Напомним, в этом сезоне Ювентус стал чемпионом 9 раз подряд, но вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала от Лиона. Также туринцы проиграли Суперкубок и Кубок Италии.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Лига чемпионов 2019/20: определилась третья пара 1/4 финала
00:08
8225
Теги
Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри Андреа Аньелли Фабио Паратичи Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?