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Ювентус підписав юного бразильського захисника Веслі

18:25 177 Читать на русском
Ювентус підписав юного бразильського захисника Веслі
Веслі / соцмережі

Правий захисник Веслі підтвердив свій перехід у туринський Ювентус.

19-річний бразильський захисник Веслі в Instagram підтвердив свій перехід у туринський Ювентус.

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Він опублікував фотографію з тренування туринського клубу, в якому брав участь, та написав про підписання контракту.

Раніше виступав у Фламенго та покинув клуб після завершення угоди. Щодо нової сторони домовитись не змогли.

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