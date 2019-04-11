Ювентус підписав юного бразильського захисника Веслі

Україна — 18:00 1135
-
Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян
-
Топ-8 юних українців, яких виховує Італія: діаманти Мілана, Ювентуса, Лаціо – ми можемо їх втратити назавждиСергій Тищенко — 16:30 2120
-
"Сульшер приймає важчі наркотики, ніж Моурінью": фанати МЮ критикують вже нового тренера через "автобус"Англія — 16:03 2146
-
Суми офіційно позбавлені професіонального статусуПерша ліга — 14:42 2067
-
Гармаш отримав 4 матчі дискваліфікації через вилучення в матчі проти ШахтаряУкраїна — 14:16 1480