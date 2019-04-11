Тиранія Роналду в Лізі чемпіонів: португалець принижує Мессі, Ліверпуль, Арсенал та ПСЖ у плей-офф – космічні цифри

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зайвий раз довів, що він – найкращий гравець Ліги чемпіонів останніх років.

Він знову це зробив. Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Черговою жертвою португальця стала команда-сенсація поточного розіграшу – амстердамський Аякс. Отримав м'яч в центрі поля, віддав на фланг, чимдуж помчав у штрафний майданчик, відкрився та розкішно пробив головою. Скільки разів ми вже це бачили... Кріш наколотив десятки схожих голів у власній кар'єрі, але зупинити його, схоже, не під силу жодній команді.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

34-річний португалець дебютував у Лізі чемпіонів у 2003-му, але йому довелось чекати ще чотири сезони, щоб відзначитись першим результативним ударом. Це сталось 10 квітня 2007-го, коли Роналду оформив дубль у ворота римської Роми. Рівно 12 років тому. З того часу нестримний Кріштіану наколотив 125 м'ячів – більше, ніж будь-який інший гравець на цій планеті та, зокрема, його головний конкурент за футбольний трон Лео Мессі.

Аякс – Ювентус – відео голів з суперударом Роналду

Cristiano Ronaldo opened his @ChampionsLeague goal account on this day in in 2007...



There are still no signs of stopping pic.twitter.com/N7zALRc8Rl — Goal (@goal) 10 квітня 2019 р.

Цікаво, що Роналду більше забиває на стадії плей-офф Ліги чемпіонів, ніж на груповому етапі. Тобто, він робить це тоді, коли реально вирішується доля трофею – у великих матчах. На Йохан Кройф Арені супербомбардир сучасності відзначився своїм 64-м голом у раундах "на виліт". За цим показником він перевершує не лише Мессі (42), але й такі титуловані клуби як Арсенал (53), Ліверпуль (49) або Парі Сен-Жермен (38).

Його голи у плей-офф розподілились наступним чином: 1/8 фіналу – 23, чвертьфінал – 24, півфінал – 13, фінал – 4.

Cristiano Ronaldo has scored more #UCL knockout stage goals than the next two players COMBINED:



️️ Cristiano Ronaldo (64)

️️ Lionel Messi (42)

️️ Thomas Müller (21)pic.twitter.com/B44oQJRqB9 — TeamCRonaldo Fans (@TeamCRonaldo) 10 квітня 2019 р.

Ще більш вражаючою є перевага Роналду над Мессі, якщо брати до уваги забиті м'ячі, починаючи з 1/4 фіналу – 41 проти 16-ти. Що не так вже й дивно, зважаючи на регулярні провали Барселони у чвертьфіналі, (Атлетіко, Ювентус, Рома) починаючи з сезону 2015/16. Лео взагалі не відзначався на цій стадії 12 (!) поєдинків поспіль. Аргентинець настільки відстав від португальця, що фактично зупинився на рівні Рауля, Індзагі та Шевченка, кожен з яких провів по 13 голів.

Аякс – Ювентус: Роналду забив 24-й гол у чвертьфіналах Ліги чемпіонів – у найближчих переслідувачів лише 10

До слова, поки Лео мовчав останні 12 матчів у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, Роналду 16 разів святкував взяття воріт, вигравши три останні розіграші турніру з мадридським Реалом.

Nobody comes close to Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/4hpNiPiBCN — ESPN FC (@ESPNFC) 10 квітня 2019 р.

У поточному сезоні аргентинець випереджає португальця на три м'ячі (8:5), однак це навряд чи сильно втішає Лео, який востаннє випереджав Кріша за сумарними голами в ЛЧ близько семи років тому. Неймовірно, але факт: по завершенні сезону 2011/12 у Мессі було на 13 голів більше, а зараз він виконує роль наздоганяючого, поступаючись Роналду 17-ма влучними пострілами.

Починаючи з 2012-го Кріштіану регулярно збільшував свою перевагу над Мессі, забиваючи кожного сезону 10 та більше м'ячів. Честь аргентинця наразі рятує лише той факт, що він провів у турнірі на 34 поєдинки менше (132 – 166), а його середня результативність є трохи вищою – 0,81 гола за гру проти 0,71 у Роналду.

Last 1️⃣2️⃣ CL quarter-final appearances:



1️⃣6️⃣ goals – Cristiano Ronaldo

0️⃣ goals – Lionel Messi.



Levels. ? pic.twitter.com/1oijIO2982 — Cristiano Ronaldo (@Cr7Fran4ever) 10 квітня 2019 р.

Чи зможе Мессі наздогнати Роналду? Аргентинцеві потрібно сподіватись лише на диво. Припускаючи, що КР7 перестане відзначатись взагалі, а Лео демонструватиме свою нинішню середню результативність, лідер Барси теоретично зміг би дістати форварда Юве через 21 матч. Фактично, трохи менше, ніж за два роки, підрахувало британське агентство BBC.

Інфографіка: дуель Мессі та Роналду в ЛЧ, починаючи з сезону 2005/06.

Роналду вже 34, а Мессі незабаром виповниться 32. Обоє проведуть ще декілька сезонів на найвищому рівні та залишать після себе у спадок просто неймовірні бомбардирські рекорди, які буде важко повторити у майбутньому. Принаймні з чинних футболістів ніхто навіть поряд не стоїть разом з ними за голами в ЛЧ. Третій у історичному рейтингу Бензема може похвалитись "скромними" 60-ма м'ячами, а п'ятий Лєвандовскі – 53-ма.

"Роналдо довів, що він перебуває на іншому рівні. Його переміщення та вміння вибрати момент – це шось особливе. Так не грає жоден інший футболіст", – сказав після матчу проти Аякса керманич Ювентуса Макс Аллегрі.

Кріштіану перебуває на шляху до свого четвертого клубка ЛЧ поспіль. Це стало б особливим досягненням в історії футболу. Але чи дозволить Мессі? Дізнаємось вже зовсім скоро...