Тиранія Роналду в Лізі чемпіонів: португалець принижує Мессі, Ліверпуль, Арсенал та ПСЖ у плей-офф – космічні цифри

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зайвий раз довів, що він – найкращий гравець Ліги чемпіонів останніх років.

Він знову це зробив. Кріштіану Роналду відзначився забитим м'ячем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Черговою жертвою португальця стала команда-сенсація поточного розіграшу – амстердамський Аякс. Отримав м'яч в центрі поля, віддав на фланг, чимдуж помчав у штрафний майданчик, відкрився та розкішно пробив головою. Скільки разів ми вже це бачили... Кріш наколотив десятки схожих голів у власній кар'єрі, але зупинити його, схоже, не під силу жодній команді.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

34-річний португалець дебютував у Лізі чемпіонів у 2003-му, але йому довелось чекати ще чотири сезони, щоб відзначитись першим результативним ударом. Це сталось 10 квітня 2007-го, коли Роналду оформив дубль у ворота римської Роми. Рівно 12 років тому. З того часу нестримний Кріштіану наколотив 125 м'ячів – більше, ніж будь-який інший гравець на цій планеті та, зокрема, його головний конкурент за футбольний трон Лео Мессі.

Аякс – Ювентус – відео голів з суперударом Роналду

Cristiano Ronaldo opened his @ChampionsLeague goal account on this day in in 2007...



There are still no signs of stopping pic.twitter.com/N7zALRc8Rl