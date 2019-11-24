Ювентус переживає кадрові проблеми перед матчем Ліги чемпіонів: троє ключових гравців потрапили у лазарет

Травми продовжують переслідувати колектив Мауріціо Саррі.

Кріштіану Роналду провів повноцінне тренування у загальній групі, форвард готовий до матчу проти Атлетіко, повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

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Натомість, після поєдинку проти Аталанти (3:1) одразу троє футболістів туринців потребують допомоги лікарів. Нападник Федеріко Бернардескі отримав травму грудної клітки, а захисник Маттейс Де Лігт пошкодив плече, в обох випадках терміни реабілітації поки невідомі.

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Нагадаємо, Ювентус прийматиме Атлетіко в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, зустріч відбудеться 26 листопада, початок о 22:00.

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