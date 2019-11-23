Саррі прокоментував вольову перемогу Ювентуса над Аталантою – тренер оцінив стан Роналду

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі заявив, що його підопічні не без долі везіння переграли Аталанту (3:1) в рамках 13-го туру Серії А.

"Це була захоплююча гра з високим темпом і інтенсивністю. Таке не часто побачиш в Серії А. Ми втратили контроль після того, як Аталанта не реалізувала 11-метровий удар. Думали про що завгодно, але тільки не про футбол, дозволили супернику взяти повний контроль над грою. Вони заслужено вели в рахунку. Нам пощастило зрівняти рахунок. З того моменту ми повірили, що зможемо перемогти.

Вражаючий камбек Ювентуса у відеоогляді матчу з Аталантою – 3:1

Сподіваюся, Кріштіану Роналду буде готовий до матчу Ліги чемпіонів у вівторок. У нього є невелика проблема, яка заважає йому тренуватися належним чином. Багато залежить від того, як він себе почуває, від його втоми і потреби у відпочинку. Зараз важливо знайти такий спосіб тренування, який би не створював велике навантаження на його коліно", – цитує Саррі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Роналду повернувся з мікротравмою з табору збірної Португалії. 26 листопада Ювентус прийматиме Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів, початок зустрічі о 22:00.

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