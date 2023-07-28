У п'ятницю, 28 липня, Ювентус був виключений УЄФА з розіграшу Ліги конференцій у сезоні 2023/24 через фінансові махінації. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

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Повідомляється, що Спілка європейських футбольних асоціацій також оштрафувала туринський клуб на 20 мільйонів євро. 10 млн євро з цієї суми будуть умовними і залишаться такими тільки в тому випадку, якщо річна фінансова звітність клубу за 2023, 2024 і 2025 роки не буде нести в собі фінансових порушень.

Нагадаємо, що минулої зими керівництво Ювентуса подало у відставку через продаж і купівлю гравців за штучно завищеними цінами.

Місце Ювентуса в Лізі конференцій займе Фіорентина, яка за підсумками минулого розіграшу Серії А посіла 8 місце в турнірній таблиці.

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