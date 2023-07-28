Товариська зустріч

Ювентус – Мілан – 2:2 (по пенальті 4:3)

Голи: Даніло, 33, Ругані, 48 – Чау 23, Жиру, 39

Матч проти Мілану мав стати для "б'янконері" другим в їхній літній програмі, однак зустріч з Барселоною скасували через проблеми в стані каталонців.

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Обидві команди розпочали матч доволі активно, втім боротьба була зосереджена в центрі поля. Перший справді гострий момент виник у воріт Ювентуса після стандарту. На подачу Тео зі штрафного відгукнувся молодий талант Чау. 10 хвилин знадобилося "б'янконері", щоб зробити рахунок нічийним. Втім, довго він не протримався. Жиру класним ударом вивів свою команду вперед.

Наставник Мілана Стефано Піолі використав майже всіх гравців, які були в його активі. На полі не з'явився тільки голкіпер Міранте. Однак це не допомогло втримати переможний рахунок. В серії пенальті Ювентус виявився сильнішим.