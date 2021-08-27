Португальський нападник Кріштіану Роналду все ближчий до повернення в АПЛ.

Агент форварда продовжує працювати над здійсненням переходу в Манчестер Сіті. Зарплата Роналду буде меншою, ніж у Ювентусі, де він заробляв 31 млн євро на сезон, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, Кріштіану вже забрав свої речі із шафки на тренувальній базі туринців, а також повідомив своїм одноклубникам, що покине Ювентус найближчим часом. Водночас "Стара синьйора" все ще чекає на офіційний запит від "містян".

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів португалець із туринцями не виходили навіть у півфінал. Загалом у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

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