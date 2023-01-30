У своїй заяві Ювентус зазначив, що представлені сьогодні Апеляційним судом FIGC причини покарання "зіпсовані очевидною нелогічністю і не обґрунтовані з точки зору закону".

Ювентус отримав роз'яснення стосовно штрафу в 15 очок

Туринський клуб підтвердив свій намір оскаржити мотиваційну частину і штраф у 15 очок у турнірній таблиці.

Нагадаємо, що при винесенні вироку щодо Ювентуса суд врахував "повторюваний і тривалий характер порушення" туринського клубу.

Через штраф у 15 очок Ювентус опустився на 13 місце турнірної таблиці Серії А.

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