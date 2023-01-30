Апеляційний суд FIGC оприлюднив причини, за якими Ювентус був оштрафований на 15 балів у справі про приріст капіталу.

У своєму рішенні апеляційний суд FIGC пояснив штраф у 15 очок тим, що Ювентус здійснив спортивне дисциплінарне порушення. Суд врахував "повторюваний і тривалий характер порушення", інформує ANSA.

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Тепер, коли офіційна причина штрафу і покарання для "Старої Синьйори" розкрита, клуб має право оскаржити це рішення. У Ювентуса є 30 днів на подачу апеляції.

Через штраф у 15 очок Ювентус опустився на 13 місце турнірної таблиці Серії А.

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