До двох адвокатів приєдналися два професори адміністративного права.

Ювентус серйозно готується до апеляції на рішення Федерації футболу Італії (FIGC) про штраф у 15 очок. Як інформує Calcio Finanza, туринський клуб найняв двох адвокатів (Мауріціо Беллакозу і Давіде Санджорджо), а також двох професорів адміністративного права.

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Професор Анджело Кларіція викладає в римському університеті Ла Сапієнца, а професор Ніно Паолантоніо – в римському університеті Тор Вергата. Під час процесу вони протистоятимуть прокурору-обвинувачу Чіро Санторіелло.

Апеляція Ювентуса буде розглянута в Національному олімпійському комітеті Італії (CONI).

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