Прокурори італійської федерації футболу вимагають зняти з Ювентуса щонайменше 20 очок, повідомляє журналіст Corriere dello Sport Джованні Капуано.

Ювентус можуть дискваліфікувати з єврокубків – УЄФА готує продовження жаху туринців

Таке покарання туринці можуть отримати через ймовірні "маневри з зарплатою". Увагу привернули "таємні" виплати 16 гравцям в період пандемії коронавірусу. Футболісти також можуть отримати покарання – дискваліфікацію на місяць. Серед тих, кому це загрожує – Рабйо, Щенсни, Куардадо, Бонуччі, Маккенні, Дибала, Артур та Бернардескі.

Додамо, що раніше з Ювентуса зняли 15 очок, опустивши з 3 місця на тринадцяте.

Трансфер Мудрика спонукав УЄФА ввести нове обмеження – хитрощі Челсі більше не пройдуть