Туринський клуб та його колишні керівники отримали жорсткі санкції за фінансові махінації, зокрема неправдиву звітність й завищення сум трансферів з метою отримання приросту капіталу.

Прокурор просив зняти зі "Старої синьйори" 9 очок, але Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення позбавити команду аж 15 пунктів у чемпіонаті, інформує Італійська федерація футболу. Як наслідок, Ювентус, який йшов третім з 37 пунктами, опустився на 10 місце Серії А.

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Санкції наклали й на колишніх менеджерів клубу, які причетні до махінацій. Фабіо Паратічі заборонили займатись футбольною діяльністю в Італії на 2,5 року, Мауріціо Аррівабене та Андреа Аньєллі – на 2 роки, Федеріко Керубіні – на 1 рік і 4 місяці, а Павелу Недведу – на 8 місяців. Тамтешня федерація звертатиметься у ФІФА та УЄФА задля поширення дискваліфікації за межі Апеннін.

Окрім Юве, який планує подавати апеляцію на відповідне рішення, у фінансових злочинах також звинуватили Сампдорію, Емполі, Дженоа, Пізу, Пескару та Новару.

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