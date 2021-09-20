У рамках 4-го туру італійської Серії А туринський Ювентус і Мілан не виявили сильнішого. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Уже на 4-й хвилині "Старій синьйорі" вдалося розіграти результативну контратаку. Дибала кинув у прорив Морату, Альваро пробіг півполя і в боротьбі з Ернандесом елегантно підсік м'яч над Меньяном.

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Попри ще низку нагод, туринці розвинути свій успіх не зуміли. Зокрема, не реалізували моменти Мората, Дибала, Рабйо. Зате Мілан забив після стандарту. На 76-й Тоналі подав кутовий із правого флангу, а Анте Ребіч головою відправив м'яч під стійку.

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