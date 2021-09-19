Аталанта пережила дуже важкий матч з аутсайдером чемпіонату. Бергамаски часто помилялися та мало атакували – скромний суперник створив більше моментів. Однак наприкінці зустрічі Ілічіч і Сапата організували переможний гол для Аталанти і наблизили її до лідерів у таблиці.

Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад команди Гасперіні та провів на полі годину ігрового часу. За цей час він розігнав кілька непоганих атак і заробив на собі 4 фоли, але в плані креативу виглядав слабко.

Аталанта з проблемами обіграла найгіршу команду Серії А – непоганий матч Маліновського, заміни приносять результат

Салернітана – Аталанта – огляд матчу