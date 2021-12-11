Ювентус контактировал с Вандой Нарой относительно трансфера Икарди
19:05 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может вернуться в Италию.
Ванда Нара, жена и агент Мауро Икарди, встречалась в Турине с президентом Ювентуса Андреа Аньелли, сообщает Footmercato.
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Стороны обсуждали возможный переход нападающего ПСЖ в Юве во время зимнего трансферного окна. Рассматривается вариант аренды к концу сезона. Мауро недоволен количеством игрового времени, которое ему доверяют в Париже.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами.
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