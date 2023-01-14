Влаховіч рік тому феєрично увірвався у склад Ювентуса, але у сезоні 2022/23 через травми випав зі складу. В активі форварда збірної Сербії 15 матчів та 7 голів, а у пресі періодично з'являються чутки про його можливий відхід.

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Зараз нападник відновлюється від чергового пошкодження, вже пропустивши 7 останніх матчів Юве у Серії А. Як наслідок, туринці починають задумуватися про його продаж, але ніхто не збирається відпускати форварда дешево. Клуб, який захоче підписати Влаховіча, повинен викласти 110 мільйонів євро, повідомляє AS з посиланням на GdS.

Це суттєво більше, ніж "Стара синьйора" заплатила Фіорентині. У січні 2022-го "фіалки" отримали 81 мільйон євро. Інтерес до 22-річного серба приписують трьом іменитим клубам – Барселоні, Баварії та Арсеналу. Контракт Влаховіча з Ювентусом чинний до літа 2026-го.

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