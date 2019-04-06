Ювентус – Мілан – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус здобув вольову перемогу над Міланом в матчі 31-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Мілан.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Ювентус – Мілан – 2:1

Голи: Дибала, 60 (пен), Кін, 84 – Пйонтек, 39

Ювентус в центральному матчі 31-го туру переміг Мілан. Рахунок у першому таймі відкрили "россонері" зусиллями Кшиштофа Пйонтека.

Ювентус здобув вольову перемогу над Міланом

Проте в другій половині гри туринці проявили характер. Спочатку Дибала реалізував пенальті, а під завісу матчу Мойзе Кін приніс Ювентусу перемогу.

"Стара синьйора" може вже завтра стати чемпіоном Італії, якщо Наполі вдома програє Дженоа (зараз різниця складає 21 очко). В будь-якому разі все в руках Ювентуса – в наступному турі достатньо перемогти СПАЛ.