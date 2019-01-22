Ювентус – К'єво – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус у рідних стінах з комфортним рахунком переміг К'єво. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 20-й тур

Ювентус – К'єво – 3:0

Голи: Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругані, 84

Нереалізований пенальті: Роналду, 53

Ювентус вдома розгромив К'єво

"Б'янконері" з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль. Вже на 13-й хвилині Дуглас Коста гарматним пострілом відкрив рахунок у поєдинку. Під завісу другого тайму Дибала створив гол для Джана. Паулу накрутив кількох захисників та викотив м'яч на турецького німця, який був майже без опіки та з-за меж штрафного потужним ударом влучив у кут.

На 53-й хвилині у ворота К'єво призначили пенальті, але хороша реакція Соррентіно врятувала гостей. Роналду не забив перший пенальті у складі туринців. Однак Юве таки вдалося довести рахунок до розгромного. Бернардескі виконав подачу в карний майданчик, а Дієго Рукані пробив у правий кут, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Після цього матчу Ювентус продовжує впевнено лідирувати у Серії А з відривом у 9 очок. К'єво залишився на останній позиції, маючи у активі лише 8 пунктів.