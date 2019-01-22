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Ювентус – Кьево – 3:0 – видео голов и обзор матча

22 января 00:20 451 Читати українською
Ювентус – Кьево – 3:0 – видео голов и обзор матча
Ювентус – Кьево – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ювентус в родных стенах с комфортным счетом победил Кьево. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2018/2019, 20-й тур

Ювентус – Кьево – 3:0

Голы: Дуглас Коста, 13 Джан, 45, Ругани, 84

Нереализованный пенальти: Роналду, 53

Ювентус дома разгромил Кьево

"Бьянконери" с первых минут взяли мяч под свой контроль. Уже на 13-й минуте Дуглас Коста пушечным выстрелом открыл счет в поединке. Под занавес второго тайма Дибала создал гол для Джана. Паулу накрутил нескольких защитников и выкатил мяч на турецкого немца, который был почти без опеки и из-за пределов штрафной мощным ударом попал в угол.

На 53-й минуте в ворота Кьево назначили пенальти, но хорошая реакция Соррентино спасла гостей. Роналду не забил первый пенальти в составе туринцев. Однако Юве таки удалось довести счет до разгромного. Бернардески выполнил подачу в штрафную, а Диего Ругани пробил в правый угол, установив окончательный счет во встрече.

После этого матча Ювентус продолжает уверенно лидировать в Серии А с отрывом в 9 очков. Кьево остался на последней позиции, имея в активе лишь 8 пунктов.

Италия20 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Кьево: Понедельник 21 января 2019

Ювентус
Матч окончен
3 : 0
Кьево
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