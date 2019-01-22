Ювентус вдома розгромив К'єво

Ювентус у заключному матчі 20-го туру італійської Серії А здобув перемогу над К'єво.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 20-й тур

Ювентус – К'єво – 3:0

Голи: Дуглас Коста, 13, Джан, 45, Ругані, 84

Нереалізований пенальті: Роналду, 53

Матч на у Турині між першою та двадцятою командою Серії А не віщував нічого гарного останній. Ювентус дуже швидко взявся за справу, вирвавшись уперед вже на 13-й хвилині – це Дуглас Коста забив свій перший гол у сезоні гарматним пострілом з дистанції в праву дев'ятку. Через три хвилини Роналду впав у штрафному та претендував на пенальті, але арбітр його не призначив. Крім того, кураж зловив голкіпер Соррентино, який парирував кілька ударів Бернардескі та Роналду. Пробити його вдалося лише на 45-й хвилині: Паоло Дибала пройшов кількох захисників та віддав на Джана, а той з меж штрафного відкрив лік своїм голам за Юве – 2:0.

На старті другого тайму "б'янконері" продовжили тиск на ворота К'єво, але Соррентіно не здавався свій перфоменс. На 48-й він врятував веронців після замикання головою з кількох метрів у виконанні Алекса Сандро, а на 53-й відбив пенальті Роналду, а на 74-й ще й витягнув його удар з меж штрафного у дев'ятку. Кілька разів довелося втупити у гру й Періну, який парирував удари Стеминского та Кіїна в середині другого тайму. Зрештою, атакувальний порив Юве виявився непосильним для оборони гостей, що вилилось у третій гол: на 84-й хвилині Бернардескі виконав подачу в карний майданчик, а Дієго Рукані пробив у правий кут – 3:0. Розгром.

Таким чином, Ювентус набрав 56 очок та продовжив лідирувати у турнірній таблиці з відривом від другого місця у дев'ять пунктів. К'єво залишився на останній позиції, маючи у активі лише 8 залікових балів.