Представники Генка отримали аудіозапис переговорів суддівської бригади під час скандального матчу з Андерлехтом. Вони впевнені, що VAR не знав правил.

Спеціальна комісія вирішить причину, через яку головний арбітр зустрічі 19-го туру чемпіонату Бельгії між Андерлехтом і Генком відмовив гостям у перебиванні пенальті після того, як у штрафний майданчик вбігли футболісти обох команд. Якщо VAR не був обізнаний про правила, матч має бути переграний.

У Бельгії хочуть переграти матч лідерів через суддівську помилку

Генк подав скаргу, яка буде розглянута суддівським комітетом у п'ятницю, 5 січня. Також "шахтарі" запросили аудіозапис переговорів суддівської бригади. "Виходячи з того, що побачили наші юристи, ми переконані, що мала місце помилка, що стосується незнання правил гри", – цитує HLN клубного представника.

Генк просив зробити слухання публічним, але суддівський комітет прохання відхилив. На слуханні будуть присутні представники Генка й Андерлехта, а також головний арбітр разом з усією бригадою, яка відповідала за відеоповтори. За підсумками слухання суддівський відділ сформулює рекомендацію і надішле її до Дисциплінарної ради професійного футболу. Цей орган у підсумку ухвалить рішення у справі.

Остаточне рішення очікується протягом кількох тижнів. Сторона, що програла, отримає останню можливість оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді Бельгії (BAS).

Матч Андерлехт – Генк завершився з рахунком 2:1.