На 22-й хвилині матчу Андерлехт – Генк у ворота господарів за рахунку 0:0 було призначено пенальті за гру Томаса Ділейні рукою у власному штрафному майданчику. Капітан Генка Брайан Гейнен не зміг переграти Каспера Шмейхеля з 11-метрової позначки, але першим на добиванні встиг форвард Сор. Проте відеоарбітр підказав головному рефері про те, що гравці Генка вбігли до штрафного майданчика до того, як Гейнен завдав удару по м'ячу. Правила свідчать, що в цьому випадку арбітр зобов'язаний призначити вільний удар на користь Андерлехта.

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Рефері Натан Вербумен так і вчинив. Однак відеоарбітр Ян Ботерберг помилився – він не побачив, що разом із гравцями Генка, які вбігали до удару в штрафний майданчик, в нього також вбігли гравці Андерлехта. У цьому випадку головний суддя мав дозволити Генку перебити пенальті.

Як інформує Sporza, суддівський департамент має намір з'ясувати, чому VAR не підказав головному арбітру про те, що футболісти Андерлехта також вбігли у штрафний майданчик до удару Гейнена. Вони хочуть знати: VAR невірно проаналізував ситуацію чи не був обізнаний про правила. Якщо Ян Ботерберг не побачив гравців Андерлехта, то це людська помилка – у цьому разі матч не буде переграно. В іншому випадку має відбутися перегравання.

Матч Андерлехт – Генк завершився з рахунком 2:1.