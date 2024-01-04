Представители Генка получили аудиозапись переговоров судейской бригады во время скандального матча с Андерлехтом. Они уверены, что VAR не знал правил.

Специальная комиссия решит причину, по которой главный арбитр встречи 19-го тура чемпионата Бельгии между Андерлехтом и Генком отказал гостям в перебивании пенальти после того, как в штрафную площадь вбежали футболисты обеих команд. Если VAR не был осведомлен о правилах, матч должен быть переигран.

В Бельгии хотят переиграть матч лидеров из-за судейской ошибки

Генк подал жалобу, которая будет рассмотрена судейским комитетом в пятницу, 5 января. Также "шахтёры" запросили аудиозапись переговоров судейской бригады. "Исходя из того, что увидели наши юристы, мы убеждены, что имела место ошибка, касающаяся незнания правил игры", – цитирует HLN клубного представителя.

Генк просил сделать слушание публичным, но судейский комитет её отклонил. На слушании будут присутствовать представители Генка и Андерлехта, а также главный арбитр вместе со всей бригадой, которая отвечала за видеоповторы. По итогам слушания судейский отдел сформулирует рекомендацию и направит ее в Дисциплинарный совет профессионального футбола. Этот орган в конечном итоге вынесет решение по делу.

Окончательное решение не ожидается в течение нескольких недель. Проигравшая сторона получит последнюю возможность обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде Бельгии (BAS).

Матч Андерлехт – Генк завершился со счётом 2:1.