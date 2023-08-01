"Наскільки мені відомо, приблизно тиждень тому всі сторони більш-менш знайшли повне розуміння у цифрах даного процесу.

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Чому затягується процес? ФІФА дуже ретельно стежить за трансферами, коли у них беруть участь більше ніж 2 учасники. Коли є третій клуб (а в нашому випаду Мітьюлланд), то виникає юридична казуїстика.І там потрібно правильно оформити документи.

Трансфер має бути схвалений у ФІФА та УЄФА. Наскільки я розумію, протягом останніх кількох днів достатньо сильно працюють юристи, щоб отримати дозвіл від ФІФА та УЄФА, щоб правильно провести документи. Вже найближчим часом має прийти відповідь від УЄФА. Всі очікують, що вона буде ствердною. Велика ймовірність того, що Довбик таки перейде в Жирону", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Довбик влітку продовжив свою угоду з СК Дніпро-1 до 30 червня 2025 року. В сезоні 2022/23 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

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