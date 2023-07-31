Нападник СК Дніпро-1 відіграє прощальний матч проти Панатінаїкоса і приєднається до Жирони, стверджує Mundo Deportivo.

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Довбик повинен замінити Таті Кастельяноса, який у минулому чемпіонаті Іспанії настріляв 13 голів. Вочевидь, саме українець стане найдорожчим трансфером Жирони у міжсезоння. Раніше повідомлялось, що каталонці заплатять СК Дніпро-1 близько 6 млн євро та розрахуються з Мітьюлландом, якому досі належать 50% прав на форварда. Головний тренер Жирони Мічел не приховує трансферні плани клубу.

"Довбик? Це питання до спортивного директора Кіке Карселя. Я думаю, що наш склад готовий на 80%, потрібні ще 3 трансфери. Це залежить від ринку, все дуже складно", – заявив Мічел, який вже має у своєму розпорядженні Віктора Циганкова.

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