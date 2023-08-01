"Насколько мне известно, примерно неделю назад все стороны более-менее нашли полное понимание в цифрах данного процесса.

Довбик в Жирону: испанские СМИ отчитываются о закрытой сделке, а тренер Цыганкова добавляет перца

Почему затягивается процесс? ФИФА очень тщательно следит за трансферами, когда в них участвуют больше чем 2 участника. Когда есть третий клуб (а в нашем случае Митьюлланд), то возникает юридическая казуистика, и там нужно правильно оформить документы.

Трансфер должен быть одобрен в ФИФА и УЕФА. Насколько я понимаю, в течение последних нескольких дней достаточно сильно работают юристы, чтобы получить разрешение от ФИФА и УЕФА, чтобы правильно провести документы. Уже в ближайшее время должен прийти ответ от УЕФА. Все ожидают, что он будет утвердительным. Велика вероятность того, что Довбик все-таки перейдет в Жирону", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Довбик летом продлил свое соглашение с СК Днепр-1 до 30 июня 2025 года. В сезоне 2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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