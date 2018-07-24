Юргорден – Маріуполь: де дивитись онлайн матч Ліги Європи

Юргорден приймає Маріполь у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч ЛЄ Юргорден – Маріуполь відбудеться у четвер, 26 липня. Початок о 20:00 за київським часом.

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Матч Юргорден – Маріуполь дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "Футбол 1", починаючи з 19:55. Крім цього, о 19:15 там же стартує передматчева студія. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го кваліфікаційного матчу Ліги Європи.

Команди між собою зустрінуться вперше. Українські клуби проти шведських грали 10 разів: 5 перемог за нашими проти 3-х у суперників. Щоправда за попередній сезон Ліги Європи Естерсунд двічі обіграв Зорю по 2:0.

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