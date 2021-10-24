"Якщо порівняти нинішню ситуацію з відродженням клубу у 1989 році, то це охопило всю Західну Україну, не тільки Львів. Складно передати словами. Всі футболісти повернулися, які грали по всій Україні і не тільки. Було велике бажання повернути місту Львову хорошу команду, яка і повинна була бути.

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Зараз як директор клубу можу сказати, що у нас немає жодних затримок ні по зарплатах, ні по преміальних, все виконується. Я давно не бачив такої стабільності, яка є зараз. Керівництво мріє, як і я мрію, ми хочемо тільки одного, щоб Карпати були у Прем'єр-лізі.

Тлумак – молодий тренер, нервовий тренер, тому що робота така. Андрій все робить правильно, але він трошки занадто нервовий. Дай бог, щоб нерви були якомога довше", – сказав Юрчишин у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 14-ти турів Карпати лідирують у групі А Другої ліги – у Лівого берега стільки ж очок, але є гра в запасі.

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