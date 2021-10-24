"Если сравнить нынешнюю ситуацию с возрождением клуба в 1989 году, то это охватило всю Западную Украину, не только Львов. Сложно передать словами. Все футболисты вернулись, которые играли по всей Украине и не только. Было большое желание вернуть городу Львову хорошую команду, которая и должна была быть.

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Сейчас как директор клуба могу сказать, что у нас нет никаких задержек ни по зарплатам, ни по премиальным, все выполняется. Я давно не видел такой стабильности, которая есть сейчас. Руководство мечтает, как и я мечтаю, мы хотим только одного, чтобы Карпаты были в Премьер-лиге.

Тлумак – молодой тренер, нервный тренер, потому что работа такая. Андрей все делает правильно, но он немножко слишком нервный. Дай бог, чтобы нервы были как можно дольше", – сказал Юрчишин в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 14-ти туров Карпаты лидируют в группе А Второй лиги – у Левого берега столько же очков, но есть игра в запасе.

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