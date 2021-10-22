Керівництво відроджених Карпат не шкодує ресурсів для повернення клубу в еліту.

Провідні гравці "левів" отримують близько 50 тисяч гривень на місяць, стверджує ПРОФУТБОЛ Digital.

Друга ліга: Карпати Львів за тайм розбили Чайку, Скорук забив 6 голів Сумам, Чернігів розбомбив Любомир – всі результати

За перемогу передбачений окремий бонус – 10 тисяч. Вочевидь, така мотивація діє, оскільки в останніх матчах Карпати здобули 8 перемог поспіль. Наразі команда Тлумака йде на другій сходинці групи А Другої ліги, що дає право підвищення.

Нагадаємо, за нинішні Карпати виступає низка гравців з чималим досвідом в УПЛ – Кожанов, Сімінін, Чачуа, Ткачук та інші.

"Кварцяному під гарячу руку не потрапляв": Сімінін – про нові Карпати, свій гол Динамо, 9 вилучень і втечу на дискотеку