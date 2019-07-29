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Зоря – Будучность: поєдинок обслуговуватиме Ніл Дойл

14:18 172 Читать на русском
Зоря – Будучность: поєдинок обслуговуватиме Ніл Дойл
Ніл Дойл / Соцмережі

УЄФА призначила арбітрів на матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностью.

 

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностью обслуговуватиме ірландський арбітр Ніл Дойл.

Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

На лініях йому допомагатимуть Даррен Кері та Дара Кіган. Четвертий арбітр матчу – Джон Маклоулін, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Зоря – Будучность: стартував продаж квитків на матч Ліги Європи

Нагадаємо, матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Будучностью відбудеться у четвер, 1 серпня. Час початку матчу – 19:00. Зауважимо, що перший поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь луганців.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Арбітри Зоря - Будучность
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