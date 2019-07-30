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"Єврокубки не потрібні Запоріжжю", – Рафаїлов обурений мізерною кількістю проданих квитків на гру Зоря – Будучність

14:20 655 Читать на русском
"Єврокубки не потрібні Запоріжжю", – Рафаїлов обурений мізерною кількістю проданих квитків на гру Зоря – Будучність
Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Генеральний директор луганців невдоволений ставленням вболівальників до своєї команди.

 

"Грали в Подгориці. Населення Чорногорії – 600 тисяч, населення Подгориці – 120 тисяч. На матч із Зорею прийшло 6 тисяч вболівальників. Кожен сотий житель країни або кожен двадцятий житель міста.

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Мінімальна ціна квитка, як мені сказали керівники клубу, – 3 євро. Стадіони у нас з Будучностю однакові, але на сьогодні, за два дні до матчу, продано близько 1700 квитків. Хоча, виходячи з мінімальної ціни квитка в 30 грн, а максимальної в 100, що і є приблизно 3 євро, а також населення Запоріжжя, яке складає більше 600 тисяч чоловік, то у нас вже не повинно бути квитків у продажу.

Напевно, єврокубки не потрібні в цьому місті... і ось ще: ось так вболівають в Чорногорії", – написав Сергій Рафаїлов у Фейсбук і прикріпив світлину з домашнього стадіону Будучності.

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Теги
Зоря - Будучность Зоря Зоря Ліга Європи Сергій Рафаїлов футбольні фанати
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