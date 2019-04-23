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Юрченко оцінив шанс отримати виклик у збірну України з чемпіонату Данії

17:23 660 Читать на русском
Юрченко оцінив шанс отримати виклик у збірну України з чемпіонату Данії
Владлен Юрченко / Вайле

Хавбек данського Вайле Владлен Юрченко вважає, що має шанс потрапити у збірну України, виступаючи у чемпіонаті Данії.

"Звичайно, хотілося б знову повернутися в розташування національної команди. Готовий грати за збірну завжди, але це не від мене залежить. Є тренер збірної, який і приймає рішення.

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Він спостерігає, швидше за все, за нами. Я був уже в лавах команди, тому він знає мене. Моє завдання – показувати хорошу гру на полі. Якщо все буде добре і я буду показувати рівень, то тоді все можливо.

Потрапити до лав національної команди з чемпіонату Данії цілком реально. Думаю, якщо у збірну України викликаються гравці не з топ-команд чемпіонату України, то з Данії навіть більш реально туди потрапити", – цитує Юрченка FootBoom.

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Теги
Українці за кордоном Владлен Юрченко Владлен Юрченко Збірна України Вайле Вайле
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